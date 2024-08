Wereldwijd tekort aan vliegtuigonderdelen speelt Brussels Airlines parten

Het tekort aan vliegtuigonderdelen is een uitloper van de coronacrisis. Toen annuleerden heel wat maatschappijen bestellingen bij grote vliegtuigbouwers.

"Plots in 2022 en 2023 gaat de luchtvaart opnieuw in stijgende lijn. Mensen gaan opnieuw vliegen en toestellen moeten opnieuw in orde gebracht worden. Wisselonderdelen geraken niet snel genoeg op de markt. Er worden ook bijkomende toestellen besteld. Die bijkomende vraag kunnen Airbus en Boeing niet volgen”, zegt Wouter Dewulf, luchtvaarteconoom aan Universiteit Antwerpen.

Ook Tui Fly kampt met gelijkaardige problemen. Daarom verhuist de vliegtuigmaatschappij alle vluchten van en naar Antwerpen al zeker tot begin oktober naar de luchthaven in Zaventem.