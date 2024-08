Bûûmplanters zoeken nieuwe plantplekken in Grimbergen

De Bûûmplanters werken daarvoor samen met Vlaams minister van de Vlaamse Rand Weyts. Ze zoeken nu nieuwe privé-locaties of bedrijventerreinen en scholen waar plek is voor zo'n 200 bomen of struiken. In ruil voor 1 euro voorzien ze zelf het groen en planten ze die bomen en struiken komende winter aan. Ook op andere plekken in de Vlaamse Rand zorgen de Bûûmplanters voor meer groen.