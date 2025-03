Goudjakhals op weg naar de Druivenstreek: “Ideale omgeving voor het dier”

Komt de wolf naar de Druivenstreek? Eerder deze organiseerde Natuurpunt Druivenstreek een lezing over dat onderwerp. Wat blijkt: De Brabantse Wouden zijn niet geschikt voor een roedel wolven om er zich te vestigen. Maar de kleinere neef van de wolf, de goudjakhals, die langzaam zijn opmars maakt vanuit Zuidoost-Europa, zou daar wel in kunnen slagen. Het meldpunt ‘Welkom Jakhals’ werd alvast opgericht.

“Het territorium van een gemiddelde wolvenroedel in Vlaanderen beslaat al snel de helft van de oppervlakte van de provincie Vlaams-Brabant. Daarmee komen de Brabantse Wouden dus niet in aanmerking”, benadrukt Jan Loos, één van de drijvende krachten achter Welkom Wolf. “De kleinere goudjakhals is tevreden met een beperkter territorium. De verwachting is dat de soort binnen de zeven jaar in België opduikt. Aangezien die de concurrentie met de wolf, die de beste plaatsen in Limburg en Antwerpen al heeft ingenomen, uit de weg zal gaan, vormt de Druivenstreek de beste locatie voor het stichten van een roedel in Vlaanderen.”

Bang hoeven we daarvoor niet te zijn. Wolven en soortgenoten zien mensen absoluut niet als prooi en hebben er zelfs een aangeboren angst voor. Andersom is er wel bedreiging. “Het plots van de radar verdwijnen van de ene wolf na de andere toont aan dat, ondanks een strikte bescherming, de stroperij op de soort hoogtij viert.Wij roepen de lokale overheid en de natuurinspectie op om streng op te treden tegen illegale jagerij en paal en perk te stellen aan die praktijk. Dat zal cruciaal zijn voor de vestiging van de goudjakhals in onze natuurgebieden in de Druivenstreek”, klinkt het nog.