Plantentuin Meise zoekt vrijwilligers: “Altijd handen te kort”

Meer dan 150 vrijwilligers zetten dagelijks hun beste beentje voor samen met de vaste medewerkers van Plantentuin Meise. Maar er zijn nog meer helpende handen nodig. “We zoeken bijvoorbeeld plantenverzorgers die tuiniers helpen bij het onderhoud van plantencollecties of de verzorging van kamerplanten, maar ook medewerkers voor ons project Expbio. Je gaat als vrijwilliger dan mee op expeditie om zaden te verzamelen, daarna help je met het verwerken van de zaden voor de zadenbank.”

Maar evengoed zoekt Plantentuin Meise mensen die boeken in de botanische bibliotheek stofvrij willen maken en herstellen of helpende handen achter de koffiebar tijdens evenementen. “Vrijwilliger zijn in de Plantentuin is een fantastische manier om je kennis met anderen te delen, nieuwe mensen te ontmoeten en bij te leren over planten”, klinkt het.

Vrijwilligers krijgen gratis toegang, net als drie mensen die met je mogen meekomen. “Dat geldt ook voor tijdens evenementen. Verder krijgen ze korting in de tuinwinkel en workshops die we organiseren, een transportvergoeding en maaltijden aan personeelstarief in ons restaurant.