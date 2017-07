Aanvankelijk was het tornooi een leuk tijdverdrijf van enkele enthousiaste jongeren. Maar dat tornooi is intussen uitgegroeid tot een één van de grootste in zijn soort. Vorige zaterdag was het opnieuw zover en dit jaar kon de organisatie zo’n 100 ploegen strikken. Een uitgebreid sfeerverslag krijg je vanavond in Cocktail.