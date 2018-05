20 jaar Ropeskipping Team Fungy Skip Vilvoorde

In Vilvoorde is Ropeskipping Team Fungy Skip 20 jaar jong en dat werd gisteren gevierd met een spectaculaire show.

Rope Skipping is veel meer dan gewoon touwtje springen. Er komt heel wat kracht, lenigheid, acrobatiek en creativiteit aan te pas. Bij rope skipping zijn er ontelbare spectaculaire combinaties, zoals de Double Dutch.

Gunther Schillebeeckx, oprichter van Fungy Skip: "Bij Double Dutch heb je eigenlijk 2 touwen die alternerend draaien. En dan kan je één of meerdere springers laten inkomen. Dus die moeten dubbel zo snel springen als in een gewoon touw en toch een bepaalde oefening kunnen uitvoeren."

De vereniging Fungy Skip ontstond in 1997 in Kortenberg. Daarna verhuisde de club naar Grimbergen om in 2002 in Vilvoorde te starten. Tijdens de show van zaterdagavond blikte Fungy terug op de voorbije 20 jaar.

25 Jaar terug vond rope skipping de weg naar ons land. België was het eerste Europese land waar aan rope skipping werd gedaan. Dat leverde verschillende Belgische wereld- en Europese kampioenen op. Fungy-Skip wil iedereen de kans geven om aan rope skipping te doen. De klemtoon ligt dan ook op het recreatieve, al deed de club ooit wel aan competitie.