450 jonge piloten op BMX-parcours in Halle

Op het BMX-parcours in Halle wordt vandaag de eerste grote wedstrijd gereden. Het gaat om een manche van de Flanders Cup. Maar liefst 450 piloten tussen 5 en 50 jaar zijn van de partij. Halle heeft sinds oktober 2015 een eigen BMX-parcours.

De Flanders Cup is een criterium van 8 wedstrijden over heel Vlaanderen. Drijvende kracht achter de wedstrijd is Alex Goeman, de voorzitter van de BMX-club van Halle. De BMX-club van Halle telt momenteel 45 leden, een verdubbeling op 1 jaar tijd. Gerben, de zoon Alex, maakt kans om kampioen van Vlaams-Brabant te worden, ook een wedstrijd die vandaag gereden wordt.

De finales in Halle worden pas op het einde van de dag gereden, maar in de reeksen gaat het er al stevig aan toe. Niemand van de 450 piloten spaart zich.

(Vanavond meer in het spornieuws op RINGtv)