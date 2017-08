8 brandweermannen van de zone West trekken naar World Police and Fire Games

Zeven mannen van het team van Vlaams-Brabant West nemen deel aan de ultimate firefighter. Daarbij moeten ze proeven doen die met brandweer te maken hebben. “Dan gaat het over proeven met slangen, op ladders kruipen, door omvergevallen treinen kruipen en dan zo scherp mogelijke tijden halen”, vertelt ons brandweerman Ralph Luyten.

Christophe Everaerts uit Sint-Pieters-Leeuw doet niet mee aan de ultimate firefighter. Hij concentreert zich op zijn specialiteit: bodybuilding. Christophe werd twee jaar geleden Europees kampioen. In LA komt hij uit in de categorie tussen 30 en 40 jaar, boven 1 meter 79. Hij is de eerste Belg ooit die in deze categorie van het bodybuilding deelneemt aan de World Police and Fire Games. De jury let vooral op de massa van de bodybuilder en de droogte. “Droogte is dat het vel als het ware op de spieren ligt. Je moet alle vezels zien van de spieren. En ook iemand die droog is, daarvan zie je de aders heel fel”, aldus Christophe Everaerts. Om droog te staan moet Christophe veel trainen en veel eten. Al zeven maanden eet hij om de 2 uur rijst, groenten en kip. Een loodzwaar dieet dus. Maar wie weet dus straks wel een podiumplaats. Een kennismaking met de 8 atleten uit de zone Vlaams-Brabant West, vanavond in het nieuws op RINGtv.