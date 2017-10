Alsemberg maakt zich op voor zevende Classicaa Elsemaa

Liefhebbers van veldrijden kijken al reikhalzend uit naar de zevende Classicaa Elsemaa, de veldrit die zondag in Alsemberg bij Beersel wordt gereden. Het bestuur dat de veldrit zes jaar lang organiseerde, gaf de fakkel door aan een nieuwe generatie. Maar net als vorige jaren nodigde het bestuur de vijfde en zesde leerjaren van de Beerselse scholen uit om met de fiets het veld in te duiken.

In Alsemberg staan morgen 6 wedstrijden voor mannen en voor vrouwen en voor verschillende leeftijdscategorieën op het programma. Wie wint mag zich provinciaal kampioen noemen want de Classicaa Elsemaa doet dienst als Provinciaal Kampioenschap. Een hele eer voor de organisatoren en het beste bewijs dat ze goed bezig zijn. Het parcours rond de Herisemmolen is dan ook om van te snoepen, tot grote tevredenheid van de vele liefhebbers van de veldrit.

Voor de kinderen van de Beerselse scholen was het ook de bedoeling om ze wat stuurvaardigheid bij te brengen, wat handig kan zijn als die leerlingen met de fiets naar school komen. Voor de organisatoren was het in ieder gevakl al een ideale opwarming voor morgen. Zij hopen dat Tibo, de zoon van Sven Neys, er bij de nieuwelingen weer bij zal zijn om de veldrit te kleuren.