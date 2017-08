Anderlecht-boegbeeld Michel Verschueren opnieuw thuis na bloedvergiftiging

Voormalig Anderlecht-manager Michel Verschueren uit Grimbergen is opnieuw thuis. Dat heeft hij laten weten via Twitter. Verschueren verbleef sinds zaterdag in het ziekenhuis na een bloedvergiftiging.

‘Mister Michel’ werd opgenomen in het UZ van Jette en miste daardoor ook de thuiswedstrijd van Anderlecht tegen Sint-Truiden.

Mister Michel zal spijtig genoeg niet aanwezig kunnen zijn op de wedstrijd tegen STVV.Hij is sinds gisteren i het UZ Jette opgenomen.Sorry — verschueren michel (@verschuerenmic1) August 20, 2017

Anderlecht verloor de partij met 2-3 maar die uitslag was wellicht het minst van zijn zorgen. Verschueren is goed hersteld en is naar eigen zeggen blij om opnieuw bij zijn gezin in Grimbergen te vertoeven.

Terug thuis ook bij Nathalie,Thomas en Johan. pic.twitter.com/omj9L25SyX — verschueren michel (@verschuerenmic1) August 22, 2017