Basketbalclub Opwijk wint bekerfinale van Lubbeek

Basketbalclub Opwijk heeft de finale van de beker van Vlaams-Brabant gewonnen. Het won in eigen huis van Lubbeek met 81-76.

Het is basketbalclub Opwijk zelf dat dit weekend de finales van de beker van Vlaams-Brabant organiseerde en dat zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. De senioren heren van Opwijk kregen Lubbeek als tegenstander, geen gemakkelijke prooi want Lubbeek speelde kampioen in tweede provinciale B.

Omdat Lubbeek één niveau lager speelt, kreeg het 5 punten bonus. Met een driepunter van Bosmans stonden de bezoekers meteen 8-0 voor. Maar Opwijk maakte de kloof snel ongedaan. De Bie bracht de thuisploeg op gelijke hoogte (11-11). Toch kon Lubbeek opnieuw uitlopen tot 20-11 met enkele driepunters van Wouters. Na het eerste kwart stond het 25-21.

Lubbeek kwam sterk uit de kleedkamer en algauw stond het 53-45. Maar verder liet de thuisploeg de bezoekers niet uitlopen. Aan het eind van het derde kwart stond het 62-58. Het vierde kwart werd een thriller, maar uiteindelijk was het Opwijk dat de overwinning op zak kon steken: 81-76 voor de thuisploeg!