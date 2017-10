Belgische Solar Team vertrekt vanuit pole position op WK voor zonnewagens

Het Belgische Solar Team bestaat uit 21 ingenieursstudenten van de KU Leuven. Een jaar lang werkten ze aan de Punch Two, een hoogtechnologisch pronkstuk dat helemaal werkt op energie van de zon. Onder hen ook Hannelore Verhaegen uit Merchtem, Adriaan Buntix uit Sint-Genesius-Rode en Paul Vercruysse uit Alsemberg.

Morgen wordt in Australië het startschot gegeven van het wereldkampioenschap voor zonnewagens. Vandaag reden de deelnemende teams een kwalificatieronde op het racecircuit van Darwin om de startpositie te bepalen. Met een tijd van 2 minuten en 3 seconden eindigde het Belgische Punch Powertrain Solar Team als eerste. “Het voelt fantastisch aan! Toen we de kwalificatietijd hoorden, werd het team euforisch”, zegt Thierry Garritsen van het Solar Team.

Professioneel racepiloot Bert Longin nam het rondje voor z’n rekening en was achteraf heel tevreden: “Ik ben ondertussen al een week in Australië en ik heb gezien hoe hard de studenten gewerkt hebben. Dit is een trofee die ze verdienen en ik ben blij dat ik dit voor hen heb kunnen doen”, aldus Longin.

Het wereldkampioenschap voor zonnewagens is een 3021 kilometer lange tocht dwars door de Australische Outback, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden. Het is de zevende keer dat een groep Belgische ingenieursstudenten deelneemt. Bij de vorige editie haalden ze een mooie vijfde plaats. Dit jaar wil het team met de wereldbeker naar huis. De start hebben ze alvast niet gemist want dankzij de goede kwalificatie mag het team morgen als eerste starten.