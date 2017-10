Belgische zonnewagen op zesde plaats op WK na pech

In de Australische stad Darwin ging vandaag het wereldkampioenschap voor zonnewagens van start. 42 teams van over de hele wereld rijden 3021 kilometer met een zelfgebouwde wagen. Het Belgische Punch Powertrain Solar Team mocht in pole position starten aan de race met racepiloot Bert Longin aan het stuur. Aan de Belgische wagen hielpen onder meer Hannelore Verhaegen uit Merchtem, Adriaan Buntix uit Sint-Genesius-Rode en Paul Vercruysse uit Alsemberg mee.

Maar vlak na de eerste controlestop merkte het team dat de zonnewagen teveel energie verbruikte. “Daarom zijn we aan de kant gegaan”, zegt Thierry Garritsen. “We hebben de wagen nagekeken en zagen dat er iets sleepte aan het linker achterwiel. We hebben dat meteen opgelost en na 10 à 15 minuten zijn we opnieuw kunnen vertrekken.”

Inhaalrace

Om 17 uur Australische tijd moeten alle zonnewagens stoppen met rijden. Het Belgisch Team stond op het einde van de dag op de zesde plaats, de zonnewagen van de Universiteit van Delft heeft de leiding. Ondanks de tegenslag blijft het team positief. “Vanavond zullen we de batterij volladen tot de zon ondergaat, zodat we morgen aan de inhaalrace kunnen beginnen”, zegt Jasper Schrijvers, piloot van het Solar Team. “We geven de moed absoluut niet op”, vult Thierry Garritsen aan. “De race duurt nog even, dus alles is nog mogelijk!”

De Punch 2 heeft vandaag 588 kilometer op de teller. De KU Leuven studenten hebben dus nog 2433 kilometer tot de eindmeet om hun concurrenten in te halen.