Bittere pil voor Diegem: met 1-3 de boot in tegen Heur-Tongeren

In de derde amateurklasse B van het voetbal heeft Diegem vanmiddag de kans laten liggen om aansluiting te vinden met de kop van het klassement. Diegem speelde tegen Heur-Tongeren, een ploeg die tweede stond in het klassement maar met amper 5 punten meer dan Diegem. Diegem verloor thuis met 1-3.

Dat het een loodzware taak zou worden, stond al op voorhand vast, want Diegem miste 3 geschorste spelers. Pech voor de thuisploeg, want al na 2 minuten wijst de scheidsrechter naar de stip. Goyvaerts aarzelt niet en brengt de bezoekers 0-1 voor.

Even later maakt Heur-Tongeren dankbaar gebruik van het verschil in lengte. Goyvaerts tikt met het hoofd de tweede van de middag binnen en Diegem is op achtervolgen aangewezen. 0-2 is ook de ruststand.

In de tweede helft gaat Diegem op zoek naar de aansluitingstreffer. Er komen kansen via Van Delm en Gajanovic, maar scoren lukt niet. Bovendien moet Diegem met 10 verder na een rode kaart voor Van Delm.

De bezoekers maken handig gebruik van de numerieke overmacht en het wordt 0-3 via Goyvaerts, die zo een hattrick lukt.

Diegem kan nog even terugprikken via Santoro, er komen nog kansen voor Taqi en Jacobs maar de score verandert niet meer. Diegem tegen Heur-Tongeren wordt 1-3, een ontgoocheling voor de thuisploeg.