Broers Rochus aan de slag bij TC Panorama Overijse

Met tennisclub Panorama uit Overijse beschikt onze regio over een echte topclub. Panorama treedt aan in de hoogste nationale klasse van de teamcompetitie. Onder de leden onder meer de broers Christophe en Olivier Rochus. Vandaag speelt Panorama tegen TC Backhand uit Beveren-Waas in de interclubcompetitie.