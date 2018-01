Dames Kruikenburg Ternat winnen met 1-3 op veld van Schepdaal

In de eerste set zijn de bezoekers te sterk voor Schepdaal. Maar in de tweede set krijgen we een ander spelbeeld en is het Schepdaal dat op een bepaald moment tot 10 punten uitloopt. Uiteindelijk wint Schepdaal die tweede set met 25-13.

In de derde set zijn de rollen weer omgekeerd en lopen de bezoekers aanvankelijk uit, maar Schepdaal vecht moedig terug tot 22-22. In een spannend einde van de set trekt Kruikenburg Ternat uiteindelijk aan het langste eind: 22-25.

Ook in set 4 loopt Kruikenburg meteen weg van Schepdaal, dat onder andere door opslagfouten veel punten te grabbel gooit. Kruikenburg Ternat wint de derde set met 14-25 en de match met 1-3.

Beide coaches reageren tevreden. Coach Herwig Niels van Schepdaal omdat zijn speelsters veel inzet toonden en goed verdedigden. Coach Mario Trochs van Kruikenburg Ternat omdat de titel nog steeds binnen bereik blijft. "We hadden dit niet gedacht aan het begin van het seizoen, maar als de kans zich voordoet, gaan we er uiteraard alles aan doen."