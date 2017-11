Dames Sterrebeek spelen 0-0 gelijk tegen KV Mechelen

In de tweede nationale B van het vrouwenvoetbal speelde Sterrebeek dit weekend 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. Sterrebeek blijft vierde in de stand, Mechelen derde.

Voor de match wilde Sterrebeek de kloof op de co-leiders OH Leuven en Genk kleiner maken door de derde plaats in te nemen ten koste van de bezoekers uit Mechelen. Maar het heeft niet mogen zijn. Sterrebeek tegen KV Mechelen was een zeer gesloten partij met weinig uitgesproken kansen. 0-0 was dan ook de logische eindstand.

Guy De Bruyne, de coach van Sterrebeek: "Een doelpunt had de match kunnen openbreken. Vorig jaar bijvoorbeeld was het hier al snel 1-0 voor ons en is de match nog geëindigd op 3-4. Dat had ook vandaag gekund maar daarvoor waren er toch iets te veel onzuiverheden langs beide kanten."

Gelukkig speelde in de top van het klassement ook OH Leuven gelijk, zodat de kloof met die top voor Sterrebeek voorlopig niet te groot wordt.