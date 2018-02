Derby tussen Kampenhout en Zaventem eindigt op 0-0

In de derde amateurklasse B stond vanmiddag de derby tussen Kampenhout en Zaventem op het programma. Kampenhout stond twaalfde in de stand, Zaventem was negende, maar het had in de laatste matchen wel 16 op 18 gehaald. De eindstand werd uiteindelijk 0-0.