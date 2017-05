Dilbekenaar stapt Dodentocht voor opvanghuis kindvluchtelingen Hejmo in Kraainem

Michael De Leener uit Dilbeek stapt in augustus de Dodentocht. Hij doet dat naar aanleiding van de eerste verjaardag van opvanghuis Hejmo in Kraainem. Hejmo, dat minderjarige vluchtelingen zonder begeleiding opvangt, werd opgericht door SOS Kinderdorpen, de ngo waarvoor Michael werkt.

Michael stapt de loodzware voettocht met zijn collega Tom Moons. Het duo roep iedereen op om mee te stappen. Zo willen ze geld inzamelen voor SOS Kinderdorpen.

In Hejmo verblijven tien kinderen tussen zeven en de zeventien jaar. Ze komen uit Guinee en Afghanistan. Sommigen jonge vluchtelingen vertrokken alleen op pad. Anderen raakten hun ouders kwijt tijdens de tocht. Omdat de kinderen duizenden kilometers aflegden om hier te geraken, wil Michael ook een loodzware toch afleggen.

Michael is niet van bang uitdagingen. In 2014 legde hij in vijf dagen tijd 240 kilometer af voor Music for Life: van het SOS Kinderdorpen-tehuis in Marche-en-Famenne tot het Music for Life dorp. Het RINGtv magazine KrisKras volgde Michael toen tijdens de laatste kilometers. Klik hier en kijk.

Wil je meestappen met Michael, stuur voor 15 juli een mailtje naar tom.moons@sos-kinderdorpen.be.

Check zeker ook dit filmpje:Michael en de Dodentocht