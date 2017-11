Dilkom Dilbeek wil 'zwemzotste zwembad van Vlaanderen' worden

Dilkom,het zwembad van Dilbeek, wil het 'zwemzotste zwembad van Vlaanderen' worden. De strijd gaat nog tussen 10 andere zwembaden. Voorwaarde om te kunnen winnen is dat er in het zwembad op 12 uur tijd de meeste baantjes worden gezwommen. Dat kan dit weekend in Dilbeek. Maar ook vorige woensdag kon in het zwembad al worden gezwommen.

Vorige woensdag konden in het zwembad van Dilbeek tussen 16 u en 20 u baantjes worden getrokken. Heel wat Dilbekenaren waren komen opdagen om Dilkom mee te helpen dingen naar de titel 'Zwemzotste zwembad van Vlaanderen'.

De wedstrijd is een organisatie van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid. En ook dit weekend kan in Dilkom weer naar hartelust worden gezwommen. Zaterdag kan dat tussen 14 u en 17 u en zondag is dat het geval tussen 14 u en 19 u. Tijdens het zwemmen valt er in het zwembad ook één en ander te beleven. Zo is een opblaasbare attractie voorzien en er is ook randanimatie.

Nog een extra motivatie is de toegangsprijs. Wie deelneemt aan de zwemmarathon en minimum 20 lengtes zwemt, betaalt amper 2 euro, terwijl de normale toegangsprijs 6 euro is voor niet-Dilbekenaren en 3 euro voor inwoners van Dilbeek.