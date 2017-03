Dilkom is eerste chloorarme zwembad van Vlaanderen

Na een jaar proefdraaien is het nu officieel: Dilkom, het gemeentelijk zwembad van Dilbeek is het eerste chloorarme zwembad van Vlaanderen. 

In het water zit slechts een kwart van de hoeveelheid chloor die normaal in zwembaden gebruikt wordt. De lagere dosis chloor in het water wordt gecompenseerd door een combinatie van twee chemische processen en UV-desinfectie. Dat is gezonder voor de zwemmers maar ook voor het milieu want door de verbeterde luchtkwaliteit kan er bespaard worden op ventilatie- en verwarmingskosten.