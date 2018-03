Extreme iceskating in Liedekerke lokt steeds meer belangstellenden

Extreme Iceskating is geen bekende sport maar het is wel een erg spectaculaire. Elke vrijdag kan je op de schaatsbaan in Liedekerke beoefenaars van de Extreme Iceskating aan het werk zien. En het minste wat je kan zeggen, is dat je over de nodige portie lef moet beschikken om de sport te doen.