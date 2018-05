FP Halle-Gooik kampioen na 7-1 winst tegen Hasselt

In de Bres in Halle heeft FP Halle-Gooik gisterenavond op overtuigende manier zijn vierde opeenvolgende landstitel behaald. Halle-Gooik nam de maat van Hasselt met 7-1, nadat het ook al de eerste match in Hasselt had gewonnen. Halle-Gooik is meteen zeker van een ticket voor de Champions Futsal League.

Het was de kersverse Gouden Schoen Grello die Halle-Gooik meteen op sleeptouw nam. De thuisploeg walst over Hasselt heen en lukte zonder veel tegenstand de 5-0 forfaitcijfers. Leo maakte er nog 6-0 van en Valentin Dujacquier knalde even later een vijschop glansrijk binnen. 7-0 voor Halle-Gooik. Ortiz kon voor Hasselt via een tienmeter de eer voor de bezoekers nog redden, maar meer zat er tegen dit overweldigend sterke Halle-Gooik niet meer in.

Halle-Gooik voor de vierde opeenvolgende keer kampioen, het begin van een lange feestnacht.

Foto Persinfo