FP Halle-Gooik stunt tegen Dyno Moskou in Uefa Futsal Cup: 2-1!

In de eerste match verloor Halle-Gooik nog met 2-3 van thuisclub Sporting Lissabon. Maar gisterenavond was er de glansprestatie tegen Dyno Moskou, waar Halle-Gooik met 2-1 van won.

Manager Lieven Baert was dan ook bijzonder tevreden over de prestatie van zijn team. "We waren heer en meester maar we vergaten de zaak af te maken", aldus Lieven Baert. "Tot overmaat van ramp kwamen we ook nog op achterstand. Gelukkig waren we veerkrachtig genoeg om te reageren. Onze overwinning is meer dan verdiend. Het is een echte topprestatie, want vergeet niet dat we het nummer 4 op de Europese ranking verslaan en dat is uniek."

Enig minpuntje aan de overwinning is het feit dat Tiago De Bail zich blesseerde aan de hand. Er wordt gevreesd voor een breuk.

Zaterdag 25 november om 15 u 30 speelt Halle-Gooik zijn derde match in de Elite Round van de Uefa Futsal Cup. Tegenstander is dan Zagreb.

Foto Rene Vandevelde.