Geert Dierickx uit Affligem loopt als eerste Belg de 'world majors'

Geert Dierickx werkt als technicus bij een bedrijf in Erembodegem, bij Aalst. HIj heeft een vrouw en een zoon van 5. Geert slaagde in een loopprestatie die geen enkele andere landgenoot hem voordeed. Het idee ontstond tijdens het lopen van zijn eerste marathon, nu 4 jaar geleden in Gent. Toen vatte Geert het idee op om de 6 grootste marathons ter wereld te lopen. Amper 2.400 atleten van over de hele wereld zijn daar tot nog toe in geslaagd. Normaal gezien duurt het jaren vooraleer iemand de 6 majors loopt. Maar Geert doet het in één jaar en dat is knap.

Volgens Geert was de marathon van Chicago de mooiste, maar tegelijkertijd ook de zwaarste marathon. De meeste van de marathons liep hij in minder dan 4 uur tijd. Aardig om weten is dat Geert Dierickx dit jaar alleen al in totaal 14 marathons loopt! Tot dusver ging alles goed, de dertiende en de veertiende marathon komen er nog aan. Maar voor Geert kan het marathonavontuur nu al niet meer stuk!