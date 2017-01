Grote belangstelling voor rouwregister Swat Van der Elst in Opwijk

In Opwijk is er al heel wat volk komen opdagen om het rouwregister te ondertekenen van oud-voetballer Swat Van der Elst.

Swat Van der Elst overleed eerder deze week aan de gevolgen van een hartaanval. Vandaag maar ook begin volgende week kunnen vrienden, familie en sympathisanten een persoonlijke boodschap of teken van medeleven neerschrijven in een rouwregister dat het gemeentebestuur heeft neergelegd in in de inkomhal van het gemeentehuis.

Vandaag kwamen er alvast heel wat mensen opdagen. Eén rode draad doorheen hun rouwberichten: de eenvoudige, joviale en goedlachse man die Swat was. Ook burgemeester Albert Beerens ondertekende vandaag het register. “We zijn nog jaren buren geweest van elkaar en ik kende hem ook van het voetbal van Opwijk waar hij délégué was van de eerste ploeg. Swat was vooral bekend door zijn eenvoud. Hij heeft nooit sterallures gehad, ondanks het feit dat hij toch wel een ster was. Hij was een volksfiguur die geen vijanden had en door iedereen graag werd gezien”, aldus burgemeester Beerens.

Morgen wordt François Van der Elst begraven. Maar ook begin volgende week kan je het rouwregister nog ondertekenen.

- Maandag 16 januari van 9u tot 16u

- Dinsdag 17 januari van 9u tot 20u