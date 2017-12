De doelpunten bij FP Halle-Gooik waren van Gonzalo Galàn Carsi, Leonardo Carello Aleixo en Gabriel Gréllo. Bij Charleroi scoorde een ex-speler van Halle-Gooik, Karim Chaibai.

In de heenronde ging Halle-Gooik nog verrassend verliezen in Charleroi. Het was voor Halle-Gooik toen de eerste nederlaag in 2 jaar competitie. Halle-Gooik sluit het jaar 2017 af als leider in de eerste klasse.