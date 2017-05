Hallenaar Koen Lintermans kan zich niet plaatsen voor WK triathlon in Hawaï

Koen Lintermans uit Halle wil in oktober deelnemen aan het WK triatlon in Hawaï. Gisteren probeerde hij zich in Lanzarote te plaatsen voor dat WK, maar dat lukte niet.

Koen werd 72ste in het algemeen klassement en 20ste in zijn leeftijdscategorie in een tijd van 10 uur 27 minuten. Geen goede prestatie, want de Hallenaar moest 5de zijn om naar Hawaï te kunnen gaan. De triatleet is dan ook ontgoocheld.

“Tot kilometer 25 van de marathon ging alles goed, maar dan heb ik een klop van de hamer gekregen en ben ik letterlijk stil gevallen. Ik heb een mentale tik gekregen waarvan ik niet mee bekomen ben. Nu ben ik vooral blij dat ik de wedstrijd heb uitgelopen.”

In augustus krijt Koen Lintermans nog een tweede kans in Denemarken. Het wordt niet gemakkelijk, maar Lintermans is vast van plan om elke kans met beide handen te grijpen.

Meer over de prestatie van Koen Lintermans vanavond in het sportnieuws op RINGtv.