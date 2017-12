Hayk Milkon ruilt Woluwe-Zaventem voor KFC Turnhout

Woluwe-Zaventem, dat zondag in de derde amateurklasse B nog met 0-2 won op het veld van Hoeilaart, ziet zijn coach Hayk Milkon vertrekken naar KFC Turnhout, dat uitkomt in de tweede amateurklasse B. Milkon was in het verleden onder meer actief als assistent coach bij de beloften van Royal Antwerp FC en als jeugdcoach bij KV Mechelen, OHL en Beerschot.

Op de website van KFC Turnhout staat te lezen dat de club bijzonder blij is met de komst van Milkon. "Zijn gedrevenheid en zijn duidelijke voetbalvisie passen perfect bij KFC Turnhout", klinkt het. Morgen leidt Milkon bij Turnhout al de eerste training.