Hoeilaart investeert € 9.000.000 in sport- en jeugdinfrastructuur

Hoeilaart gaat de sport- en jeugdsite tussen de Koldamstraat en de Kapelstraat uitbreiden en moderniseren. De jeugd was al langer vragende partij voor een nieuwe infrastructuur voor JC Koldam. Maar ook de sportclubs hadden in een behoeftestudie in 2011 reeds aangegeven dat de sportinfrastructuur in Hoielaart aan vernieuwing en uitbreiding toe was.