Jelco Monseu uit Halle is een echt dansfenomeen

Jelco Monseu uit Halle is een echt fenomeen. De 18-jarige doet aan 'cutting shapes', een spectaculaire dansstijl die bijzonder populair is bij jongeren. Jelco, ofwel Jee_low is heel populair op Instagram, waar bijna 6000 mensen de Hallenar volgen en de dansvideo's die hij post liken.

Als Jelco uitpakt met zijn dansmoves op de speelplaats van de Don Boscoschool in Halle, trekt hij meteen alle aandacht op zich. Jelco is heel goed in shape cutting, een vorm van shuffle, een dansstijl waarbij veel aandacht gaat naar het voetenwerk. Shuffle is heel populair in Spanje, het is een wereldwijde dans en bijzonder populair bij mensen tussen 14 en 18 jaar.

Op Instagram heeft Jelco bijna 6.000 volgers, Jelco droomt van de dag dat hij er 10.000 zal hebben. De artiestennaam van Jelco is jee_low. Hij begon pas anderhalf jaar geleden met dansen. Hij bedenkt moves op moderne, elektronische muziek en daar maken dj's handig gebruik van.

Jee_low danst graag op leuke locaties. "Ik heb al gedanst bij een standbeeld, of bij sportoase in Halle, omdat dat een mooi gebouw is."

Sommige van de dansmoves hebben namen als 'The running man' of de 'Kris Kross'. Momenteel zit Jelco nog in het zevende jaar houtbewerking. Hoe ver hij het zal schoppen met zijn dansnummers, weet hij zelf niet. Jelco wil er vooral plezier aan beleven.