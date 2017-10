Joost Vandendries (Overijse) wil WR speedski indoor verbeteren

Joost Vandendries wil het wereldrecord speedski indoor verbeteren op de indoor skipiste Snowvalley in Peer. Daar is de piste net verlengd tot 350 meter. Het grote voordeel is dat het een steile piste is en dat de kwaliteit van de sneeuw er ook goed is.

Voor Joost Vandendries redenen genoeg om volgende week dinsdag het bestaande wereldrecord van 104,9 kilometer per uur te verbeteren. Een hele uitdaging. "Het komt er vooral op aan om tijdig te kunnen remmen", aldus Joost Vandendries. Joost wil het instrument dat de snelheid meet zo laag mogelijk op de piste, zodat hij voldoende tijd heeft om een topsnelheid te halen. Maandag weten we alvast hoe groot de afstand moet zijn om tijdig te stoppen. Het wereldrecord speedski outdoor bedraagt momenteel 256,6 kilometer per uur. Binnen is dat dus 104,9 kilometer per uur. Alleen buiten is er voldoende plaats om te remmen.

Als Joost het wereldrecord kan verbeteren, zou dat uiteraard een fantastische prestatie zijn. "Een promotiestunt voor mijn sport ook", aldus Joost Vandendries. "Het is een passionele sport die veel training, ervaring en concentratie vraagt."