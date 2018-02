Junior Jonathan Sacoor uit Beersel loopt de beste Europese jaarprestatie op 400 meter indoor

Jonathan Sacoor uit Beersel heeft gisteren in de topsporthal in Gent een knalprestatie neergezet. Met een tijd van 46 seconden en 95 honderdsten liep hij de beste Europese jaarprestatie bij de junioren op de 400 meter indoor.

Bram Ghuys kon wegens een voetblessure zijn Belgische titel vorig jaar niet verlengen. Dit jaar wilde de Hallenaar voor de zesde keer Belgisch indoorkampioen hoogspringen worden. Maar dat was buiten Carmoy gerekend. Die sprong met 2 meter 19 een nieuw Belgisch juniorenrecord. Ghuys raakte niet over die hoogte en moest tevreden zijn met een zilveren medaille.

Ook bij de vrouwen is het zilver voor een atlete uit onze regio. Noor Vidts uit Vilvoorde sprong over 1 meter 74. Vidts nam gisteren ook deel aan de 200 meter. In de finale liep ze een sterke race en finishte ze uiteindelijk als tweede. De Halse Kjenta Schets, die brons pakte, stond eveneens op het podium.

Jitse Mievis uit Halle is één van de revelaties van het indoorseizoen. De voorbije maand stelde hij zijn persoonlijk record op zowel 60 als 200 meter scherper. Op het Belgisch kampioenschap kwam Mievis in beide discilplines aan de start. De finale in de 200 meter haalde hij net niet. In de 60 meter werd hij achtste en dus laatste.

