Kimeli en Debognies zijn klaar voor Crosscup in Roeselare

Isaac Kimeli en Simon Debognies, beiden aangesloten bij atletiekclub Olympic Essenbeek Halle, zijn klaar voor de manche van de Crosscup, zondag in Roeselare. Dat is een belangrijke afspraak voor al wie er bij wil zijn op het Europees Kampioenschap veldlopen in Slowakije.

Kimeli en Debognies van Olympic Essenbeek Halle zijn atleten van internationale klasse. Beide veldlopers hebben net een stage in Zuid-Afrika achter de rug en ze verkeren beiden in een uitstekende vorm.

Kimeli won al 3 keer de Crosscup en dit jaar wil hij het regelmatigheidscriterium voor de vierde keer op zijn naam schrijven. Dus heeft Kimeli maar één doel en dat is zondag winnen in Roeselare. Daarvoor zal Kimeli moeten afrekenen met Soufiane Bouchiki en Bashir Abdi.

Simon Debognies (21) is nog steeds een belofte, maar desondanks wil hij zich zondag bij de senioren laten opmerken. Zowel Debognies als Kimeli wil zich plaatsen voor het EK van 10 december in Slowakije en daarom is het wenselijk dat ze zondag in Roeselare een goede prestatie neerzetten. Debognies zal uitkomen bij de U23 en Kimeli bij de senioren. Geen eenvoudige opdracht, want om zeker te zijn van een ticket moet Kimeli bijvoorbeeld zondag eerste of tweede eindigen.

Bovendien willen de twee veldlopers een sterk winterseizoen lopen om zo in de zomer op de piste sterk voor de dag te komen. Daarbij is het EK in Berlijn het grote doel. Simon hoopt zich te kwalificeren voor de 5.000 of de 10.000 meter.