Lennikenaar Guy Juwet is nieuwe voorzitter van de Belgische volleybalbond

Juwet is geen onbekende in volleybalmiddens. De Lennikenaar is onder meer bestuurslid bij volleybalclub Govok Cammaert Gooik en ook ondervoorzitter van Volley Vlaanderen. Sinds enkele jaren is hij ook de voorzitter bij Volley Vlaams-Brabant. Verder is Juwet ook voorzitter van het Vlaams Volleybalcentrum en supervisor bij de CEV.

Juwet heeft ooit nog als jeugdspeler volleybal gespeeld bij Lennik in 1972 maar verliet in 1976 de club omwille van zijn studies. Nadien was hij de bezieler van de damesafdeling bij Lennik en later ook bij Govok Gooik.

Juwet is de opvolger van Willy Bruninx die om gezondheidsredenen besliste een stap opzij te zetten.