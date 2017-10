Liedekerke is klaar voor topper tegen Bierbeek

In de eerste povinciale van het voetbal is Liedekerke bezig aan een goed seizoen. Zondag ontvangt Liedekerke, tweede in de stand, leider Bierbeek.

Liedekerke volgt in de stand momenteel op één puntje van leider Bierbeek. Het wordt zondag dus een duel op het scherp van de snee. Liedekerke haalde tot nog toe 18 op 24 punten. Op de Heuvelkouter maken ze zich op voor een leuke namiddag voetbal.

"Bierbeek is een ploeg die, net als Liedekerke, houdt van aanvallend voetbal", zegt coach Jeroen Winderickx. "We gaan ons alleszins niet ingraven, we gaan volop onze kans gaan, want we willen absoluut die leidersplaats".

Bij Liedekerke waait, zeker na het vorige kwakkelseizoen, alleszins een nieuwe wind. Daarbij wordt dankbaar verwezen Hertveldt, de voromalige T1, en de nieuwe visie en methodologie van trainen.

Ambities genoeg aan de Heuvelkouter, waar ze voluit voor een plaats in de eindronde gaan. Afwachten wat het zondag tegen Bierbeek wordt.