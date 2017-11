Lisa duimt voor feesteditie van de Dworpse Bikers...

In Dworp, bij Beersel, wordt alles in gereedheid gebracht voor de WCup Classic. Een feesteditie, want het is al de tiende keer dat de Dworpse bikers één van de grootste en de mooiste mountainbiketochten in Vlaanderen organiseren.

Meer dan 1200 deelnemers worden zondagvoormiddag aan de start verwacht van de WCup Classic van de Dworpse Bikers. Die deelnemers komen niet alleen uit eigen land, maar velen ook uit Nederland en Frankrijk. Het parcours waarover de mountainbikers rijden is dan ook heel gevarieerd en mooi.

Maar ook vrij lastig, want vrij heuvelachtig. Voor de diehards is er de afstand van 75 kilometer, dat is, speciaal voor de feesteditie, 10 kilometer meer dan de gebruikelijke 60 kilometer van de voorgaande jaren. Verder zijn er nog tochten van 25, 35 en 55 kilometer en er is een gratis begeleide tour voor de kinderen. Leuk is dat, ter gelegenheid van de tiende editie, alle betalende deelnemers een fiets kunnen winnen.

Eén van de grootste fans van de mountainbiketochten is alvast Lisa (Leza) van café 'In de Welkom'. Iedere zondag verwelkmt de kranige cafébazin van 91 de mountainbikers in haar café, en dat al van in 1992. Dat die mountainbikers een beetje modder binnenbrengen, vindt Lisa helemaal niet zo erg. "Er liggen handdoeken klaar, ik schraap er nadien de modder wat af en dan alles de wasmachine in..."

Afspraak zondagvoormiddag, tussen 8 en 10 u in het provinciedomein van Huizingen.