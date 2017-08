Meuzegem verwacht 40.000 bezoekers voor ‘Brussels Stephex Masters’

Er worden maar liefst 40.000 bezoekers verwacht tijdens het vijfdaags jumpingfeest dat loopt van donderdag 30 augustus tot zondag 3 september. De 'Brussels Stephex Masters' is ook de enige 5-sterren-jumping waar het publiek gratis binnen mag. "De allerbeste ruiters ter wereld komen naar hier. Zo zijn 30 van de 40 beste ruiters ter wereld hier: spektakel gegarandeerd", aldus organisator Stephan Conter van Stephex.

Iedereen kan deze topjumping bijwonen: parkeren is gratis en je wordt met golfkarretjes zoals échte VIPS opgehaald. "Iedereen is hier VIP", gaat Stephan Conter verder. "Dat is de sterkte van onze formule. Niet alleen de topproeven op een moeilijk parcours in een oase van groen, maar ook de hele sfeer met het 'Lifestyle Village' maken deze vijfsterrenjumping compleet”, aldus Conter. Naast het sportief gedeelte is er ook animatie voor jong en minder jong. Op donderdag beklimt de populaire coverband 'Cookies and Cream' het podium en op vrijdag steekt DJ MATTN, onder andere bekend van Tomorrowland, de Stephex Club in vuur en vlam.

En ook de gastenlijst ziet er behoorlijk internationaal uit. Zo zullen Bill Gates, de Russische Roman Abramavitch (onder andere eigenaar van Chelsea), Michael Bloomberg, de vrouw van Steve Jobs en vele andere hoge gasten present zijn. Qua veiligheid zijn er alvast extra maatregelen genomen. "De veiligheidscel komt regelmatig samen en we vragen ook om niet met grote rugzakken naar het evenement te komen. De locatie waar het publiek loopt kan niet met vrachtwagens worden betreden, want er loopt een beek rond. We zijn wel heel trots op dit evenement dat Meise-Wolvertem op de wereldkaart zet", aldus burgemeester Jos Emmerechts (CD&V).

Alle sportproeven worden live uitgezonden via www.stephexmasters.com,