Muur en Bosberg worden opgenomen in vernieuwde Omloop Het Nieuwsblad

De vernieuwde Omloop Het Nieuwsblad moet een eerbetoon worden aan het oude parcours van de Ronde Van Vlaanderen. Aan de startplaats in Gent wordt niet geraakt. Maar vanaf Brakel gaat het voortaan richting Tenbossestraat, de Muur in Geraardsbergen, de Bosberg in Galmaarden en de aankomstplaats Meerbeke (Ninove).

De Bosberg werd voor het eerst opgenomen in een belangrijke koers in 1950 in de Omloop Het Volk (nu Omloop Het Nieuwsblad). Sinds 1975 speelde de Bosberg ook een belangrijke rol in de Ronde Van Vlaanderen. Deze laatste beklimming was net als de Muur tijdens de Ronde vaak het decor van een beslissende ontsnapping. Maar in 2011 besliste de organisator van de Ronde van Vlaanderen om de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg uit de Ronde te halen. In Galmaarden waren ze toen niet te spreken over deze parcourswijziging. (Bekijk hieronder opnieuw de reportage uit het RINGtv-archief)

Door de Bosberg en de Muur opnieuw te integreren in het parcours wordt de openingswedstrijd van het wielerseizoen alvast een pak lastiger.