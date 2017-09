De gemeente Opwijk gaat een nieuwe sporthal bouwen. Die zal hoogstwaarschijnlijk op de Vetweydesite komen, waar de gemeente over een perceel van 2700 vierkante meter beschikt.

De huidige sporthal aan het Heiveld is namelijk te klein geworden. Al jaren kunnen heel wat Opwijkse sportverenigingen er niet meer terecht omdat de zaal volzet is. In de nieuwe sporthal moet er wel plaats zijn voor alle sporten. De bouw ervan zal pas voor volgende legislatuur zijn.