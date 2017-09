Ook 'Sport-Na-School' in Merchtem en Opwijk

Vanaf oktober kunnen leerlingen uit het secundair onderwijs in Merchtem en Opwijk met een Sport-Na-Schoolpas het hele schooljaar lang onbeperkt sporten in de regio, en dat aan een voordelig tarief. De bedoeling is om leerlingen zo aan te moedigen om na de lesuren aan sport te doen.

Fitness, karate, zwemmen en zelfs buikdansen, de leerlingen van middelbare scholen in Merchtem en Opwijk kunnen met de zogenaamde 'SNS-pas' genieten van een uitgebreid sportief aanbod. In het totaal biedt de pas 18 verschillende activiteiten aan op 14 locaties in Merchtem, Opwijk en omgeving.

Om twaalf weken onbeperkt te kunnen sporten, betaal je 30 euro voor de Sport-Na-Schoolpas. Wil je meteen intekenen voor een volledig schooljaar, dan betaal je 45 euro. De eerste passen worden vanaf 2 oktober verkocht en kunnen online aangevraagd worden.

SNS is een initiatief van Stichting Vlaamse Schoolsport en Sport Vlaanderen en is een samenwerking met de secundaire scholen, heel wat sportclubs en de gemeentebesturen van Merchtem en Opwijk. In Asse loopt het project al een tijdje.

Het volledige aanbod van de SNS-pas vind je hier.