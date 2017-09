Ook sportverenigingen welkom in gloednieuwe sporthal GO! Technisch Atheneum Halle

In Halle heeft het GO! Technisch Atheneum z'n nieuwe sporthal officieel voorgesteld. Ook de Halse sportverenigingen kunnen de sportinfrastructuur gebruiken.

De gloednieuwe, moderne sporthal heeft ongeveer 3 miljoen euro gekost en is 1200 vierkante meter groot. Naast een ruim veld zijn er 6 kleedkamers en een opslagruimte voor het sportmateriaal. Voor de school, die 500 leerlingen telt en over géén eigen sporthal beschikte, is deze nieuwe sportzaal een zegen. Vanaf nu hoeft er niet meer uitgeweken te worden naar een andere locatie. Na de schooluren zal de sporthal ook gebruikt kunnen worden door sportverenigingen. En daar was grote nood aan in Halle omdat sporthal De Bres niet alle aanvragen van verenigingen kon bolwerken. De sporthal werd gerealiseerd met de publiek-private samenwerking 'Scholen van Morgen'.