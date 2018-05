Pepingen-Halle speelt ook volgend seizoen in tweede amateurklasse. Dat is de conclusie na de barragewedstrijd van vanmiddag tegen Zwarte Leeuw. Pepingen-Halle won de geladen wedstrijd met 3-1.

Pepingen-Halle blijft in tweede amateurklasse

Na een lange studieronde zonder doelgevaar trapt Miceli de bal richting doel. Met het nodige geluk belandt de bal tegen de netten: 1-0 voor de thuisploeg. Een droomstart voor Pepingen-Halle.

De bezoekers laten zich niet onbetuigd en krijgen ook goede kansen, maar het is de thuisploeg die net voor rust de score kan verdubbelen: 2-0 via Ngadrira, na een hoekschop.

In de tweede helft nemen de thuisspelers een slechte start. Vanderheyden slalomt door de defensie en lukt de aansluitingstreffer: 2-1. Het worden spannende minuten maar even voor affluiten maakt Morais De Almeida het verlossende doelpunt: 3-1. Dolle vreugde bij Pepingen-Halle dat ook volgend seizoen in de tweede amaterurklasse mag aantreden.