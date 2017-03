Politici voetballen tegen daklozen in Merchtem

In Merchtem voetbalden zaterdag enkele bekende politici tegen een team van daklozen. De benefietwedstrijd was een initiatief van enkele studenten Handelswetenschappen aan de KU Leuven.

Op het veld in de sportzaal van de gemeentelijke Tuinbouwschool van Merchtem verschenen onder meer minister Sven Gatz (Open VLD), gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) en de Merchtemse burgemeester Eddie De Block (Open VLD). Zijn zus minister Maggie De Block (Open VLD) gaf de aftrap. De politici namen het op tegen een team van de All Star Homeless Devils, zeg maar de nationale ploeg van de Belgische dak- en thuislozen. Dit team werd recent ook erkend door de Belgische voetbalbond. Maar uiteraard beschikken ze over minder middelen dan die andere Rode Duivels. Daarom besloot een groep van 7 eerstejaarsstudenten Handelswetenschappen van de KU Leuven om via een galamatch werkingsmiddelen in te zamelen. De organisatie van dit evenement maakte deel uit van hun opleidingsonderdeel ‘Managementproject’. Wie uiteindelijk gewonnen heeft zie je vanavond in RINGtv-Sport.