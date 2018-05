Remco Evenepoel doet het weer...

Remco Evenepoel uit Schepdaal heeft zijn favorietenrol in het Belgisch kampioenschap bij de junioren helaam waargemaakt. Evenepoel lukt een solo van bijna 80 kilometer en kwam als eerste over de meet met een voorsprong van ruim 4 minuten op 2 achtervolgers.

Remco Evenepoel fietste zich een eerste keer in de kijker toen hij na het einde van de derde ronde met 2 andere renners (Joren Thys en Robbe Claeys) voorop kwam. Thys moest de 2 anderen al snel laten gaan en even later liet Evenepoel ook Claeys ter plaatse. Het was het begin van een solovlucht die bijna 80 kilometer standhield.

Op 3 ronden van het einde had Evenepoel al meer dan 2,5 minuut voorsprong op 12 achtervolgers. Op 44 kilometer van het einde kwam er een tegenaanval van Vito Braet en Joren Thys.Maar Evenepoel raakte nooit in de probleem en reed als eerste over de meet. Weer een knalprestatie van de Schepdalenaar die bezig is aan een indrukwekkend sterk seizoen.