Remco Evenepoel is klaar voor provinciaal kampioenschap

Remco Evenepoel is amper 18 maar hij is nu al een fenomeen. Vorige zondag won hij nog de Vredeskoers in Tsjechië. Remco won de trui voor de beste in het eindklassement, maar ook de trui voor de beste sprinter en de beste klimmer. En zeggen dat Remco vorig jaar nog aan de slag was als voetballer... Net voor de Vredeskoers was hij dan weer de beste in het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Dat alles levert Remco de eerste plaats op in de UCI-wereldranglijst. Kortom, er staat nu al geen maat op de jonge wielrenner die opvallend bescheiden blijft bij alle succes.

Zondag mag Remco kort bij huis fietsen. In Sint-Martens-Bodegem staat dan het provinciaal kampioenschap bij de junioren op het programma. Het is normaal een rustperiode voor Remco, maar hij wil er toch graag bij zijn. Zondag start hij logischerwijze opnieuw als de grote favoriet.