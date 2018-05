Remco Evenepoel uit Schepdaal (Dilbeek) heeft in Tsjechië de Vredeskoers gewonnen, een internationale rittenwedstrijd in het raam van de Nations Cup.

Remco Evenepoel (Schepdaal) beste in de Vredeskoers

In de laatste rit die vandaag gereden werd, pakte Evenepoel uit met een fantastische solo. Remco kwam als eerste over de finish met anderhalve minuut voorsprong op de nummer 2. Evenepoel wint niet alleen het eindklassement en dus de gele trui, hij wint ook het sprint- en het bergklassement. De naam van Evenepoel zal nu ook ver buiten ons land over de tongen gaan.