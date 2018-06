Remco Evenepoel wordt profrenner

Er was al een tijdje sprake van, maar nu is het officieel: Remco Evenepoel uit Schepdaal (Dilbeek) wordt vanaf 1 januari 2019 profrenner bij Hagens Berman-Axeon, dat is het Amerikaanse team van Axel Merckx. Remco is pas 18, in een nog niet zo ver verleden was hij voetballer.