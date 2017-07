Ronde van Vlaams-Brabant laat Halle-Vilvoorde links liggen

Er zijn ritten in onder meer Hakendover, Leefdaal, Landen en Rillaar. De Ronde van Vlaams-Brabant is dus vooral de ronde van het arrondissement Leuven geworden want in onze regio valt er dit jaar niet veel te beleven. Voorzitter Eddy Lissens betreurt dat. In een gesprek met Radio 2 benadrukt hij dat het steeds moeilijker wordt om zo’n ronde te organiseren. Zo toonden in onze regio maar weinig wielerclubs zich bereid om de organisatie van zo’n rit voor hun rekening te nemen. Ook wordt het steeds moeilijker om voldoende seingevers te vinden waardoor heel wat verenigingen afhaken.