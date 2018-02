Rugbyclub Pajot met heel veel ambitie in eerste regionale

Rugbyclub Pajot doet het bijzonder goed in eerste regionale. De ploeg telt 2 punten minder dan leider Laakdal. Zondag komt Waregem op bezoek, een ploeg die vijfde staat in de stand. Rugbyclub Pajot is bijzonder ambitieus: titel en promotie zijn het doel.

De match tegen Waregem is hoedanook een topper. "Het is een ploeg die rond dezelfde periode is begonnen als wij", zegt assistent-trainer Sebastian Roosen. "We spelen al jaren met hen in competitie en de onderlinge confrontaties zijn altijd matchen op het scherpst van de snee."

Pajot speelt intussen al 6 jaar competitie, de tijd is nu rijp om een stapje hoger te zetten. Het doel is duidelijk: de titel pakken en promoveren naar 3de nationale. "Voor het eerst spelen op nationaal niveau zou een hele opsteker zijn", zegt voorzitter Maarten Moyson. "Het zou sportief een heel groot verschil zijn. Er wordt agressiever gespeeld en in nationale komen ook Waalse ploegen uit, terwijl we nu enkel tegen Vlaamse ploegen spelen."

De populariteit van de rugbysport in de streek blijft intussen groeien. Rugbyclub Pajo heeft de kaap van de 300 actieve leden overschreden!